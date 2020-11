Infrastructures : "Le désenclavement du Dandémayo est irréversible " (Farba Ngom). - adakar.com

Infrastructures : "Le désenclavement du Dandémayo est irréversible " (Farba Ngom).

Le processus est lancé. La commune des Agnam est en train de connaître un bon en avant considérable dans la réalisation de ses infrastructures. Le maire des Agnam, Farba Ngom passe à la vitesse supérieure de son plan d'aménagement des infrastructures " toujours en phase avec la vision du chef de l'Etat Macky Sall". Aujourd'hui il est à l'étape de l' inauguration du bureau de poste de Ndiaffane Sorokoum.



En inaugurant le bureau de poste de Ndiaffane Sorokoum, localité au coeur du Dandémayo à forte peuplement de familles connectées à la diaspora, le maire des Agnam vient de satisfaire une vieille doléance locale selon le directeur général des postes:



"Je réserve une mention spéciale à l'honorable député Farba Ngom sans qui ce bijou n'aurait pas vu le jour. En effet, soucieux du développement du pays et de cette partie du Dandemayo, il s'est personnellement investi en permettant le financement intégral de la construction de ce bureau de poste dans l'optique d'une part de doter Ndiaffane d'une infrastructure postale de qualité et d'autre part de soulager les habitants qui désormais ne seront plus amenés à parcourir de longues distances pour percevoir un mandat, envoyer ou recevoir un colis ou tout simplement bénéficier de leurs bourses de sécurité familiale ".



Prenant la parole à la cérémonie d'inauguration, le Directeur général de l'Agetip, agence auteur de la réalisations du bureau de poste et du parc infrastructures des Agnam a salué cette réalisation.



"Vous avez un grand maire, vous avez un grand homme, quelqu'un qui n'écoute que le chef de l'État, le président Macky Sall, un homme de vision un homme engagé" a témoigné El Hadji Malick Gaye, Directeur Générale de l'Agetip, récemment fait citoyen d'honneur de Ndiaffane par Farba Ngom.



Agnam est dans une phase fulgurante de développement de ses infrastructures. En souhaitant la bienvenue aux Directeurs Généraux et aux représentants de l'Etat, le député maire des Agnam a salué la traduction en actes de l'ouverture du bureau de poste de Ndiaffane Sorokoum qui est la matérialisation d'une politique chère au chef de l'État.



" Le processus du désenclavement du Dandemayo est irréversible", rappelle le député-maire Farba Ngom à l'assistance.



" Sous peu nous souhaitons recevoir le président Macky Sall pour donner un coup d'envoi des travaux de la route Dandemayo qui traverse tout le Fouta sur 250 km jusqu'à Bakel avec la construction et la réhabilitation de 10 ponts tout au long " , a annoncé Farba Ngom qui a adressé "la reconnaissance de toutes les populations du Dandemayo à son excellence le président de la République Macky Sall".