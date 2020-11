APR : Mimi Touré prend ses distances et pose un acte fort - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique APR : Mimi Touré prend ses distances et pose un acte fort Publié le samedi 28 novembre 2020 | senenews

© Autre presse par DR

Aminata Touré, coordonnatrice du Pôle parrainage de la coalition Benno Book Yaakaar

Tweet

Le moins que l'on puisse dire est que Aminata Touré dite Mimi s’éloigne de plus de plus de Macky Sall et de l'Alliance pour la République (APR).



Selon Walf Quotidien, l’ex- présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) s’est séparée des symboles du parti présidentiel sur sa page Facebook.



L'ancien Premier ministre a remplacé sa photo de couverture avec Macky Sall par une autre photo où elle apparaît toute seule, et surtout avec un fond bleu qui contraste avec le beige-marron de l’APR.



En outre, elle a mis un slogan qui en dit long sur ses véritables intentions et ne laisse plus place au doute : «Restons engagés pour le Sénégal».