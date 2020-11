Covid-19 : La courbe remonte avec 46 nouveaux tests positifs, la barre des 16 mille cas atteinte - adakar.com

Covid-19 : La courbe remonte avec 46 nouveaux tests positifs, la barre des 16 mille cas atteinte Publié le samedi 28 novembre 2020

© Autre presse par DR

Test négatifs au coronavirus

Le Sénégal dépasse le cap 16000 cas positifs au coronavirus, ce samedi 29 novembre. Pis, les nouvelles contaminations enregistrées au quotidien continuent de prendre une courbe ascendante. En effet, sur un échantillon de 1050, 46 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui donne un taux de positivité de 4,38%, selon les résultats des examens virologiques.



Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Mamadou Ndiaye a déclaré que les tests positifs sont répartis entre 15 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale et 31 cas issus de la transmission communautaire. Les malades de ce second groupe sont localisés à Dakar-Plateau (6), Fatick (3), Maristes (3), Médina (3), Mermoz (2), Almadies (1), Cité Alioune Sow (1), Cité Keur Gorgui (1), Guédiawaye(1), Gueule Tapée (1), Hlm Grand Yoff (1), Keur Massar (1), Liberté1 (1), Mbour (1), Ngor (1), Podor (1), Sacrée Coeur (1), Sicap Karack (1) et Yoff (1).



Procédant toujours à la lecture du communiqué numéro 272 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le Directeur de la Prévention a toutefois indiqué qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier vendredi 28 novembre dans « nos structures hospitalières ». Ce, malgré cette montée de nouveaux cas positifs.



Seuls 13 cas annoncés guéris, 112 patients encore sous traitement



Il signale, par ailleurs, que 6 graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Par contre, seuls 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris ce jour. Même si Dr Ndiaye rassure que l’état de santé des autres malades est stable.



Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a enregistré 16027 cas positifs au coronavirus dont 15582 personnes guéries, 332 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 112 malades à être sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.