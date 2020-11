Agriculture : Une délégation de la haute direction du FIDA en visite au Sénégal - adakar.com

© aDakar.com par DR

Le Fonds International de Développement Agricole des Nations Unies (FIDA)

Les Vice-présidents adjoints du Fonds international de développement agricole des Nations Unies (FIDA), Donal Brown chargé du Département de la gestion des programmes et Meike Van Ginneke chargée du Département de la stratégie et de la gestion des savoirs vont effectuer une visite officielle de travail au Sénégal du 29 novembre au 3 décembre 2020 pour rencontrer des autorités du Gouvernement et des bénéficiaires des projets financés par le FIDA dans le pays. Ils seront accompagnés de la Directrice régionale de la division Afrique de l’Ouest et du Centre, Nadine Gbossa.



Selon le communiqué reçu, dans la capitale sénégalaise, les Vice-présidents du FIDA auront des séances de travail avec les autorités sénégalaises. La délégation du FIDA rencontrera aussi les représentants d’institutions du système des Nations Unies au Sénégal ainsi que les partenaires au développement travaillant dans le pays.



Avant ces réunions à Dakar, les autorités du FIDA entreprendront une visite de terrain dans la région de Kaolack pour constater de visu les réalisations du Projet d’appui aux filières agricoles- Extension (PAFA–E/PAFA). Elles visiteront les petits producteurs de la centrale d’achat agricole de Keur Socé soutenus en intrants agricoles dans ce contexte de Covid-19 par le projet PAFA-E.



Elles vont poursuivre leur visite dans les localités de Campement Latmingué et Thiawando pour rencontrer les ménages bénéficiaires des sous projets aviculture villageoise améliorée et les gestionnaires du centre d’abatage de poulets du pays, qui réunit quarante-sept groupements de femmes. La délégation du FIDA échangera avec les producteurs sur les défis auxquels ils font face.



Le PAFA-E qui sera clôturé le 30 décembre prochain, avait pour objectif d’améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs et de créer des emplois durables pour les populations rurales. Il a contribué à transformer l’existence et les moyens de subsistance des communautés rurales parmi les plus pauvres, en particulier des femmes et des jeunes.



Lors de leur séjour dans le pays, les officiels du FIDA, avec les représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM), vont procéder à la signature d’une lettre d’entente de partenariat technique avec le secrétariat permanent du G5 Sahel pour la mise en œuvre du programme conjoint Sahel en réponse aux Défis COVID-19, Conflits et Changements climatiques (SD3C). Un programme conjoint G5 Sahel auquel le Sénégal va participer.



Le G5 Sahel, la FAO, le FIDA et le PAM, à travers ce partenariat, veulent favoriser l’efficacité et la pérennité dans la mise en œuvre des programmes du G5 Sahel+ Sénégal en matière de résilience, en vue de faciliter la prise de décision et catalyser les efforts des pays membres et des partenaires pour la mise à l’échelle des interventions.



Lancé en 1979, le partenariat entre le Gouvernement du Sénégal et le FIDA compte aujourd’hui 20 projets et programmes de développement pour un montant total de 872,4 millions de dollars US, dont 320,6 millions de prêts et de dons du FIDA au profit direct d’environ 544 643 ménages