Le Sénégal rejoint le Passeport Logistique Mondial( PLM) en tant que pôle logistique pour l’Afrique

Le Sénégal et l`UE signent 3 conventions

Dakar, le 4 octobre 2019 - Le ministère de l`Economie, du Plan et de la Coopération et l`Union Européenne ont précédé, ce vendredi, à la signature de 3 conventions d`un montant de 18 milliards FCFA. Elles concernent les énergies renouvelables, la société civile et la coopération entre Dakar et Bruxelles. Amadou Hott, ministre de l`Economie, du Plan et de la Coopération (Photo)