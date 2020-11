46 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 13 nouveaux guéris, aucun nouveau décès et 6 cas graves en réanimation - adakar.com

Santé
46 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 13 nouveaux guéris, aucun nouveau décès et 6 cas graves en réanimation
Publié le samedi 28 novembre 2020

Point de presse du ministère de la Santé sur l`épidémie de Covid-19

Dakar, le 7 septembre 2020 - Les équipes du ministère de la Santé et de l`Action sociale en charge de la gestion de la pandémie de Covid-19 ont animé, un point de presse pour faire le bilan de la gestion de la maladie 6 mois après son apparition au Sénégal.

Sur 1050 tests réalisés, 46 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 4,38%. Il s’agit de 15 contacts suivis et 31 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Dakar Plateau (6), Fatick (3), Maristes (3), Médina (3), Mermoz (2), Almadies (1), Cité Aliou Sow (1), Cité Keur Gorgui (1), Guédiawaye (1), Gueule Tapée (1), HLM Grand Yoff (1), Keur Massar (1), Liberté 1 (1), Mbour (1), Ngor (1), Podor (1), Sacré-Coeur (1), Sicap Karack (1) et Yoff (1).

13 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun nouveau décès lié à la Covid-19, n’a été enregistré.

A ce jour, le Sénégal compte 16027 cas positifs dont 15582 guéris, 332 décès et 112 encore sous traitement.