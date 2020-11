Conseil économique : Macky a décidé d’augmenter les indemnités - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Conseil économique : Macky a décidé d’augmenter les indemnités Publié le samedi 28 novembre 2020 | seneweb.com

© Autre presse par DR

Conseil économique : Macky a décidé d’augmenter les indemnités

Tweet

L’information ressemble à un pied de nez au peuple. En effet, pendant que les jeunes prennent les pirogues à la recherche du travail, l’Etat du Sénégal va augmenter les indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental dirigé par Idrissa Seck, le néo-allié de Macky Sall.



La révélation a été faite hier, d’après Igfm, par le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, lors de son passage à l’Assemblée nationale.



«Pour le budget du Cese, il y a eu des sollicitations dans le cadre de la loi de finances 2021 pour un montant qui porterait sur quelques dépenses d’investissement, mais aussi sur la généralisation d’une augmentation, je ne dirai pas des salaires, mais des indemnités des conseillers», a affirmé le ministre.



Autrement dit, l’augmentation déjà actée du ‘’gâteau’’ de Idrissa Seck a principalement pour objectif de hausser les indemnités des conseillers.



Augmenter les salaires des membres d’une institution à l’utilité douteuse, alors que le Sénégal, durement frappé par la Covid-19, cherche à relancer son économie et sollicite l’annulation ou le report de sa dette, il y a de quoi s’y perdre.