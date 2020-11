Sénégal: 300 milliards de Francs CFA aux entreprises pour relancer l’économie sénégalaise - adakar.com

Sénégal: 300 milliards de Francs CFA aux entreprises pour relancer l'économie sénégalaise Publié le samedi 28 novembre 2020 | Xinhua

Coronavirus

Le gouvernement sénégalais a mis en place un mécanisme de financement d'un montant de 300 milliards de Francs CFA (environ 544 millions de dollars américains) sous forme de crédits d'investissements et de trésorerie, en partenariat avec les établissements de crédit du Sénégal, pour soutenir les investissements privés de Grandes entreprises, Petites et moyennes entreprises (PME), et Très petites moyennes entreprises (TPME) dans le cadre de la relance de l'économie.



L'accord-cadre relatif à la mise en place de ce mécanisme de financement a été signé entre l'Etat du Sénégal, l'Association professionnelle des banques et financiers du Sénégal (APBEF) et le Conseil national du Patronat (CNP).



Selon le ministre sénégalais de l'Economie, cet accord est "incitatif" pour soutenir les investissements privés de relance de l'économie sénégalaise au regard du taux d'intérêt, de maturité et de critère d'éligibilité.



Il a invité les différents acteurs à œuvrer pour son opérationnalisation avec succès afin de soutenir l'investissement privé, la croissance et la création d'emploi pour une relance durable et inclusive.



Pour sa part, le président de l'APBEF Mamadou Bocar Sy, a souligné qu'il s'agit maintenant de relancer l'économie sénégalaise et d'aider le secteur privé à se relancer avec l'appui des banques.

