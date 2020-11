Covid-19 - Macky Sall: “Une nouvelle vague serait insupportable pour notre économie, pour notre pays“ - adakar.com

La légère hausse des cas de contamination au Covid-19 inquiète les autorités sénégalaises. Le chef de l’État, Macky Sall, a abordé le regain des cas positifs constatés depuis quelques jours sur l’ensemble du territoire national lors de la cérémonie d’ouverture du deuxième Forum du numérique de Dakar.



Le président Macky Sall a alarmé sur les risques qu’une seconde vague de contaminations pourrait faire peser sur l’économie nationale et sur le pays tout entier. Selon le chef de l’État, le virus du Covid-19 est en circulation dans le pays, et ce sont les populations qui le véhiculent sans s’en rendre compte.



"Une nouvelle vague serait insupportable pour notre économie, pour notre pays. Insupportable ! Donc, restons vigilants et conscients que la maladie est encore là. (...) Nous avons eu aujourd’hui (jeudi, ndlr) 33 contaminations alors que nous étions en dessous de 10. Et il y a des cas communautaires. Cela veut dire que le virus est parmi les citoyens, inconscients qu’ils en sont porteurs, et qui le propagent. C’est le lieu d’insister encore sur le respect strict des gestes barrières", a déclaré le président Macky Sall.



Profitant de la tribune de la deuxième édition du Forum du numérique de Dakar, le président de la République a demandé aux Sénégalais de redoubler de vigilance et d’observer les gestes barrières.



"Je lance un appel à l’ensemble des citoyens et personnes vivant parmi nous pour dire que le virus circule encore. La bataille n’est pas tout à fait gagnée. Il est vrai que nous avons des résultats appréciables, mais si vous voyez la courbe de l’évolution de l’épidémie, on se rend compte qu’il y a aussi des hauts et des bas. Donc il y a une variation, une oscillation permanente, alors qu’on devrait voir une courbe qui s’aplatit", a expliqué Macky Sall.



Le Sénégal a enregistré, ce vendredi 27 novembre 2020, 21 nouveaux cas positifs de Covid-19. Au total, le Sénégal dénombre 15981 cas positifs. Il y a 15569 patients guéris et 332 décès.



Makhtar C.