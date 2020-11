Le gouvernement approuve la ratification de l’accord aérien conclu avec l’Arabie saoudite - adakar.com

Le gouvernement approuve la ratification de l'accord aérien conclu avec l'Arabie saoudite
Publié le vendredi 27 novembre 2020

Macky Sall à la Conférence sur l`investissement de Ryad

Ryad, le 24 octobre 2018 - Le président de la République Macky Sall a pris part à la Conférence sur l`investissement de Ryad, la capitale de l`Arabie Saoudite. Tweet

Le président sénégalais Macky Sall a obtenu le quitus du gouvernement pour la ratification de l’accord aérien signé avec l’Arabie saoudite en 2019. En plus de booster les échanges économiques, cet accord permet l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux pays.



Le gouvernement sénégalais, réuni en Conseil des ministres le 25 novembre, a approuvé « le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l’accord relatif aux services aériens entre la République du Sénégal et le royaume d’Arabie saoudite signé à Djeddah, le 22 juillet 2019 ».



Ce nouvel accord, qui fait suite à celui de février 1968, ouvre la voie à l’établissement des vols directs entre les deux pays. Il avait été paraphé l’an dernier entre Abdulhadi Bin Ahmed Al-Mansouri, président de la GACA (General Authority of Civil Aviation), et Alioune Sarr, le ministre sénégalais des Transports aériens et du Tourisme, à la suite d’une série de négociations entamées depuis 2012.



En vertu de cet accord, les deux parties ont convenu de plusieurs dispositions réglementaires relatives aux droits aériens bilatéraux, à la sûreté et à la sécurité aérienne, aux droits d’exploitation des routes, aux alliances commerciales entre les compagnies nationales (Air Sénégal et Saudia Airlines) et d’autres questions en matière de coopération technique et de formation du personnel aéronautique.



Ce nouvel accord constitue un levier majeur pour le développement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Il va également faciliter la tarification à plus de 12 800 pèlerins sénégalais effectuant le hajj chaque année.





Romuald Ngueyap