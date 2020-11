Sénégal: Les députés examinent la loi des finances initiale pour l`année 2021 - adakar.com

Économie
Sénégal: Les députés examinent la loi des finances initiale pour l`année 2021
Publié le vendredi 27 novembre 2020 | Xinhua

Installation de la nouvelle Assemblée nationale

Dakar, le 15 septembre 2017 - La 13e législature de l`Assemblée nationale a été installée. Le président Moustapha Niass a été réélu pour un mandat de 5 ans à la tête de l`institution parlementaire forte de 165 députés.

Les députés sénégalais ont entamé ce jeudi en séance plénière pour une dizaine de jours l'examen du projet de loi de finances initiale (LFI) 2021, qui est arrêté à la somme de 4589,15 milliards de Francs CFA (environ 8,3 milliards de dollars) contre 4215,2 milliards de Francs CFA en 2020.



Selon un document transmis a la presse, le projet de loi de finances initiale pour l'année 2021, connaît une hausse de 373,95 milliards de Francs CFA en valeur absolue et de 8,9% en valeur relative.



Le budget 2021 du Sénégal a été élaboré dans un environnement délicat marqué, d'une part, par les perspectives de sorties de la période épidémique de 2020, et d'autre part, par les premiers jalons de la relance économique en 2021 initiée à travers les importants programmes de développement qui devraient être revus dans le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A), a expliqué le document.



Les autorités sénégalaises avaient projeté un taux prévisionnel de croissance de plus de 6% du produit intérieur brut (PIB) pour l'année 2020, mais celui-ci devrait se retrouver avec une croissance de 0,7% à la fin de l'année.



En septembre, le président sénégalais Macky Sall a annoncé que son pays irait retrouver un taux de croissance du PIB en 2021, après une récession en 2020 à cause du COVID-19.