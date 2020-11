(COVID-19) Une seconde vague de l`épidémie sera ’’insupportable’’ pour l`économie sénégalaise (président) - adakar.com

(COVID-19) Une seconde vague de l`épidémie sera ''insupportable'' pour l`économie sénégalaise (président) Publié le vendredi 27 novembre 2020 | Xinhua

Le president sénégalais Macky Sall a averti ce jeudi ces concitoyens qu'une seconde vague de l'épidémie sera ''insupportable'' pour l'économie sénégalaise.



S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxieme édition du forum du numérique, le chef de l'Etat sénégalais a invité ses compatriotes à rester "vigilants et conscients" que la maladie est toujours présente dans le pays.



"Je lance justement un appel à l'ensemble des citoyens et personnes vivant parmi nous pour dire que le virus circule encore. La bataille n'est pas tout à fait gagnée'', a affirmé le président sénégalais.



Tout en rappelant les ''résultats appréciables'', il a souligné que la courbe de l'évolution de l'épidémie connaît "des hauts et des bas''.



''Donc, il y a une variation, une oscillation permanente, alors qu'on devrait voir une courbe qui s'aplatir'', a-t-il fait remarquer.



Concernant l'accès au futur vaccin contre le COVID-19, le président sénégalais a fait savoir que les pays africains sont en discussions avec les pays partenaires, principalement du G20, sur la nécessité de partager le vaccin à travers le monde.



''Toute l'humanité doit pouvoir avoir accès au vaccin. Donc ce débat est pris en charge comme il le faut et là où il le faut"', a ajouté Macky Sall.



Depuis trois jours, le Sénégal connaît une hausse de nouvelles contaminations, après des semaines de baisse. Pourtant, le ministre sénégalais de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a exclu mardi "une seconde vague" de COVID-19.