(COVID-19) Plus de 60 millions de cas confirmés dans le monde (OMS)

Le nombre de cas de contamination au COVID-19 dans le monde a dépassé les 60.000.000, selon un nouveau bilan publié jeudi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Précisément, le nombre de cas confirmés dans le monde a atteint 60.074.174, selon les derniers chiffres publiés le même jour par l'OMS.



Les Amériques ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés (25.460.012), suivis par l'Europe (17.766.556), l'Asie du Sud-Est (10.580.960), la Méditerranée orientale (3.937.411), l'Afrique (1.471.707) et le Pacifique occidental (856.787).



En outre, le nombre de décès dus au COVID-19 a atteint 1.416.292 dans le monde, toujours selon l'agence onusienne basée à Genève, en Suisse.



Alors que la propagation du coronavirus s'accélère dans le monde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré lundi dernier qu'il y avait désormais un "réel espoir" que les vaccins anti-COVID, qui ont été récemment annoncés, contribuent à mettre fin à la pandémie.



Les remarques du chef de l'OMS ont été faites après que la société pharmaceutique AstraZeneca a annoncé le même jour que son vaccin anti-COVID-19, développé avec l'université d'Oxford, était efficace à 90%, ce qui en fait le troisième grand fabricant de médicaments après Pfizer et Moderna à avoir communiqué des données de dernière minute sur un éventuel vaccin COVID-19.



"Avec les dernières nouvelles positives concernant les essais de vaccins, la lumière au bout de ce long tunnel sombre devient de plus en plus brillante. Il y a maintenant un réel espoir que les vaccins - en combinaison avec d'autres mesures de santé publique éprouvées et testées - aideront à mettre fin à la pandémie", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Genève.