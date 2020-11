FIFA The Best Awards: Sadio Mané et Mohamed Salah parmi les 11 nommés - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport FIFA The Best Awards: Sadio Mané et Mohamed Salah parmi les 11 nommés Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Sadio Mané touché, Jurgen Klopp évoque la nature de la blessure

Tweet

Sadio Mané et Mohamed Salah sont parmi les prétendants au prix du meilleur joueur de l’année remis lors de la cérémonie des Fifa The Best Awards. En cette année si spéciale au terme de laquelle le Ballon d’Or ne sera pas décerné, le prix Fifa “The Best Player”, qui récompense le meilleur joueur de l’année, fera forcément l’objet d’une attention particulière.



Et justement, l’instance dirigeante du ballon rond a dévoilé ce mercredi la liste des 11 nommés pour ce titre. Mohamed Salah et Sadio Mané sont en lice pour remporter le titre de meilleur joueur de l’année dans le cadre des prix Fifa The Best Awards. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, sont présents. Seule absence notable à déplorer, Ciro Immobile, auteur d’une grande saison avec la Lazio et même Soulier d’or européen.