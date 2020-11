Alerte à un vent fort et une houle dangereuse - adakar.com

Alerte à un vent fort et une houle dangereuse Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo a lancé, jeudi, une alerte à vent fort et une houle dangereuse aux larges des côtes sénégalaises.



Dans son bulletin météo spécial, l’ANACIM fait état ’’d’un vent fort de secteur Nord-est pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h sur la Grande Côte et Dakar à partir du jeudi (…) à 23h au samedi 28 (…) à 6h’’.



L’ANACIM signale également ’’une houle dangereuse de secteur Nord pouvant atteindre ou dépasser 2.5m sur toute la Côte à partir du vendredi (…) à 12h au dimanche (….) à 06h’’.



