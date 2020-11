François Omam Biyik (Footballeur): «Maradona techniquement savait tout faire avec le ballon» - adakar.com

News Sport Article Sport François Omam Biyik (Footballeur): «Maradona techniquement savait tout faire avec le ballon» Publié le jeudi 26 novembre 2020 | RFI

Le footballeur Diego Maradona est mort à l`âge de 60 ans

Il avait marqué le plus beau but de l'histoire du football. Diego Maradona est mort ce mercredi 25 novembre d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Pourquoi le capitaine de l'équipe d'Argentine était-il meilleur que les autres ? C'était quoi, la différence Maradona ? François Omam Biyik l'a affronté lors d'un match mémorable : Argentine-Cameroun, en ouverture de la Coupe du monde 1990. À la surprise générale, c'est le Cameroun qui a gagné, un but à zéro. Mais aujourd'hui, au micro de Christophe Boisbouvier, le Camerounais rend hommage à l'Argentin.