Macky Sall demande un rapport national sur la situation des marchés - adakar.com

Macky Sall demande un rapport national sur la situation des marchés Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au ministre de l’Intérieur la finalisation, dans un délai de 15 jours, d’un rapport national sur la situation des marchés sur le plan sécuritaire, a appris l’APS de source officielle.



"Le Chef de l’Etat demande au Ministre de l’Intérieur, à travers la Direction de la Protection civile et les Gouverneurs de région, de finaliser, dans les quinze jours, en relation avec les maires, un Rapport national sur la situation des marchés sur le plan sécuritaire (sécurité incendie, sécurité des installations électriques etc…)", rapporte le communiqué du conseil des ministres.



Il a instruit le ministre du Commerce, en relation avec les ministres en charge des Finances, de l’Economie et de la Transformation du secteur informel de lui transmettre à ce sujet ’’des propositions innovantes".



Ces propositions devront avoir pour finalité ’’la construction rapide de nouveaux marchés aérés, sécurisés respectant toutes les normes en terme de construction, dans les chefs-lieux de région’’.



Le communiqué souligne que "dans cette perspective", la Caisse de Dépôts et Consignations devra faire des propositions dans le cadre d’un partenariat public privé.



Le chef de l’Etat a par ailleurs demandé au ministre en charge du Commerce et au ministre en charge de l’Economie "de veiller, avec la SOGIP et le secteur privé national, à l’entrée effective en exploitation du Marché d’Intérêt national et de la Gare des Gros porteurs de Diamniadio".