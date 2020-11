L`agenda vert au cœur du partenariat entre Dakar et l`UE (ambassadrice) - adakar.com

L`agenda vert au cœur du partenariat entre Dakar et l`UE (ambassadrice)
Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

L’Union européenne (UE) place l’agenda vert "au cœur’ de son partenariat avec le Sénégal, a déclaré mercredi son ambassadrice et cheffe de délégation, Irène Mingasson.



"L’UE garde l’Agenda vert au cœur de son partenariat avec la République du Sénégal et avec toute l’Afrique. On est en train de revoir les grandes lignes de ce partenariat", a-t-elle indiqué, après avoir inauguré, à Ngaparou (Mbour), une zone écologique communautaire destinée à des groupements féminins de la localité.



L’Union européenne a adopté un pacte dit "Pacte vert pour l’Europe", sorte de feuille de route "ayant pour objectif de rendre l’économie de l’UE durable".



"Nul doute, l’enjeu environnemental, la protection de l’environnement, c’est de faire de cet Agenda vert, un agenda d’opportunités, d’innovations, de créations d’emplois", a souligné la diplomate.



Dans ce cadre, "de nouvelles opportunités économiques vont être des questions centrales dans nos discussions et notre travail avec les autorités sénégalaises", a-t-elle indiqué.



"Ça continuera à être un pan majeur du partenariat entre le Sénégal et l’Union européenne. On reste verts ensemble !", a-t-elle lancé.



"Si on veut, on peut rester au Sénégal, prendre son destin en main et réussir sur place", a conclu Irène Mingasson, en allusion à l’émigration clandestine.



