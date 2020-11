Émigration au Sénégal: le gouvernement défend sa politique d`emplois et pour la jeunesse - adakar.com

Émigration au Sénégal: le gouvernement défend sa politique d`emplois et pour la jeunesse Publié le jeudi 26 novembre 2020 | RFI

Au Sénégal, les questions d’émigration irrégulière ont été largement évoquées lors de la conférence de presse du gouvernement mardi 24 novembre à Dakar. Alors que l’ONG Alarm Phone a parlé de 480 migrants décédés en mer en une semaine fin octobre, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, n’a toujours pas donné de précisions sur le nombre de victimes. En revanche, différents ministres ont défendu la politique du gouvernement d’appui à la jeunesse et à la formation professionnelle pour lutter contre le phénomène.



Formation professionnelle et entrepreneuriat, ce sont les maîtres mots de la lutte contre l’émigration des jeunes, répète à plusieurs reprises Dame Diop, ministre de l’Emploi. Objectif : améliorer le taux de qualification des jeunes et ensuite leur employabilité.



Et les résultats sont déjà là, selon le ministre : entre 2012 et 2019, le Sénégal est passé de 37 000 à 65 000 emplois formels répertoriés.