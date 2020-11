Au Sénégal, une campagne pour expliquer la loi criminalisant le viol et la pédophilie - adakar.com

Au Sénégal, une campagne pour expliquer la loi criminalisant le viol et la pédophilie Publié le jeudi 26 novembre 2020 | RFI

Des jeunes filles reviennent de l`école, au Sénégal

A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une campagne de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie a été lancée le 25 novembre. Elle durera jusqu’au 10 décembre, dans le cadre des #16joursDActivisme contre les violences faites aux femmes lancés par l’ONU en partenariat avec le ministère sénégalais de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



La loi criminalisant le viol et la pédophilie n’a pas encore un an. La priorité est donc à sa vulgarisation grâce à une sensibilisation dans les quatorze langues nationales.

