Santé (COVID-19) Le nombre total de cas de COVID-19 dans le monde dépasse les 60 millions (Université Johns Hopkins) Publié le jeudi 26 novembre 2020 | Xinhua

Cas de décès liés à la Covid-19

Le nombre total de cas de COVID-19 dans le monde a dépassé les 60 millions ce mercredi, selon le Centre pour la science et l'ingérierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins.



Ce total mondial s'élevait à 60.037.735, pour un nombre total de décès de 1.413.325, selon les chiffres à la date de mercredi à 12H27 heure locale (17H27 GMT), révèlent ces données du CSSE.



Les Etats-Unis sont le pays du monde qui recense le plus grand nombre de cas comme de décès, respectivement à 12.642.245 et 260.591. L'Inde arrive en seconde position avec 9.222.216 cas recensés. Le Brésil vient ensuite pour le nombre de cas (6.118.708 cas), mais en deuxième position pour le nombre de décès (170.115 décès).



Les autres pays dénombrant plus de 1,5 millions de cas comprennent la France, la Russie, l'Espagne et le Royaume-Uni, tandis que les autres pays dénombrant plus de 50.000 décès comprennent l'Inde, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, selon les chiffres du CSSE.



Le nombre total de cas au niveau mondial a dépassé les 40 millions le 19 octobre, et atteint 50 millions le 8 novembre. Il a fallu au nombre total de cas dans le monde 20 jours pour passer de 40 millions à 50 millions, et 17 jours seulement pour passer de 50 millions à 60 millions.



Les Etats-Unis restent le pays le plus durement touché par la pandémie, représentant plus de 20% du total de cas du monde.