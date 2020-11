Le footballeur Diego Maradona est mort à l’âge de 60 ans - adakar.com

Publié le mercredi 25 novembre 2020

Le footballeur Diego Maradona est mort à l'âge de 60 ans

Diego Armando Maradona est mort ce mercredi 25 novembre, selon plusieurs médias argentins. L’Argentin, âgé de 60 ans, aura marqué l’histoire du football, tant par son talent que par ses frasques répétées.



L’éternel numéro 10 de l’Albiceleste, Diego Armando Maradona, n’est plus. Mais "El Pibe de Oro" ("le gamin en or"), comme il était surnommé depuis ses débuts, restera à jamais dans la légende du ballon rond. Pour sa carrière, bien évidemment, mais pas seulement.



Un vrai prodige

Né le 30 octobre 1960 à Lanus, dans la province de Buenos Aires, au sein d’une famille modeste, le jeune prodige intègre à 10 ans Argentinos Juniors, un des clubs de la capitale. Dans une interview à la télévision argentine, il déclare à 12 ans : "J’ai deux rêves, disputer une Coupe du Monde et la remporter avec l’Argentine". Diego sait ce qu’il veut. Et il va l’obtenir.