Présidence de la CAF: Macky Sall bénit la candidature de Me Augustin Senghor Publié le mercredi 25 novembre 2020 | aDakar.com

Le chef de l`État a reçu le président de la Fédération sénégalaise de football

Dakar, le 24 novembre 2020 - Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été reçu au Palais de la République par le président Sall. Me Senghor a présenté au chef de l`État son projet en tant que candidat à la présidence de la CAF. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a reçu en audience, mardi 24 novembre 2020, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Me Augustin Senghor, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), était venu présenter au chef de l’État son projet.



Accompagné du ministre des Sports, Matar Bâ, de Abdoulaye Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, vice-président de la FSF, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a exposé au président Macky Sall les points importants de sa candidature à la tête de la CAF.



Le chef de l’État Macky Sall a, au terme de l’exposé, traduit son soutien à la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la CAF.



Le président Sall a engagé le Ministre des Sports, Matar Bâ, à mettre en place un dispositif stratégique pour accompagner la candidature de Me Senghor qui est celui du Sénégal.



Candidat à la présidence de la CAF, Me Augustin Senghor va faire face à trois autres candidats, l’Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yahya, et le milliardaire sud-africain, Patrice Motsepe.



Makhtar C.