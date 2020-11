Hausse de 2,1% des prix à la consommation au troisième trimestre 2020 - adakar.com

Hausse de 2,1% des prix à la consommation au troisième trimestre 2020 Publié le mercredi 25 novembre 2020

Les prix à la consommation au Sénégal ont progressé de 2,1% comparativement au trimestre précédent, selon les données établies par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) basée à Dakar.

« Cette évolution est conjointement expliquée par celle des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des services de communication, de restaurants et hôtel, de santé ainsi que des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer», note l’ANSD.



Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées se sont ainsi renchéris de 4,0% durant la période sous revue, en raison de l’augmentation des prix des produits frais, tels que les poissons frais (+11,7%), les légumes frais en fruits ou racine (+27,5%) et les légumes frais en feuilles (+92,6%), ainsi que des tubercules et plantains (+20,1%). L’ANSD avance que la hausse des prix des poissons frais est induite par la diminution de l’offre, résultant du repli des débarquements de la pêche au cours du troisième trimestre 2020. En outre, la flambée des prix des légumes frais s’explique par la faiblesse des rendements maraîchers au cours de la saison des pluies. Aussi, la hausse des prix de la viande de mouton ou de chèvre (+7,1%), des autres matières grasses (+8,8%), des autres fruits frais (+7,1%) et des autres produits frais de mer ou de fleuve(+4,7%)a contribué à l’évolution de ceux des produits alimentaires.