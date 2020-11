Côte d’ivoire/Jacques Anouma : « Le monde du football n’est pas pourri » - adakar.com

News Sport Article Sport Côte d’ivoire/Jacques Anouma : « Le monde du football n’est pas pourri » Publié le mercredi 25 novembre 2020 | africatopsports.com

Présidence de la CAF : Jacques Anouma pour concurrencer Ahmad

Un des quatre candidats à la succession d’Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération Africaine de Football (CAF), Jacques Anouma à réagi à la suspension de 5 ans infligée par la FIFA au dirigeant malgache lundi. Pour l’Ivoirien, le monde du football n’est pas pourri.



Sepp Blatter à la tête de la Fifa, Michel Platini à la tête de l’UEFA et aujourd’hui Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, beaucoup de dignitaires du football sont tombés ces dernières années pour mauvaise gouvernance. Si Jacques Anouma reconnaît que « cela commence à faire beaucoup », l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football estime tout de même qu’on ne peut pas en conclure que le monde du football est pourri :



« Tout le monde parle de football, et les autres ? (rires) Le monde du football n’est pas pourri. Dans le monde du football, il y a des gens bien, on trouve de tout comme dans toute corporation ou dans toute institution. Ce n’est pas plus pourri qu’ailleurs », a indiqué M. Anouma dans une interview accordée à Rfi.



Pour lui, les prochaines élections à la CAF permettront de corriger tout cela.



Jacques Anouma a par ailleurs évoqué la différence entre lui et les autres candidats, notamment le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya :



« J’ai pour moi une longue expérience de la vie associative, je suis passé en COP [Commission d’organisation des compétitions], je suis passé à la fédération ivoirienne, je suis passé au comité exécutif de la CAF et de la Fifa. J’ai une longue expérience du football. Aujourd’hui même encore, je suis président d’un club. J’ai une vision claire de ce que je veux pour le football africain », a-t-il soutenu.



Les élections à la CAF sont prévues en mars 2021.





Rodolph TOMEGAH