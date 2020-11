Caf - sanction de la fifa : Suspendu pour 5 ans, Ahmad s’éloigne d’un second mandat - adakar.com

Caf - sanction de la fifa : Suspendu pour 5 ans, Ahmad s'éloigne d'un second mandat Publié le mercredi 25 novembre 2020

© AFP par RIJASOLO

CAF: Ahmad Ahmad détrôné Issa Hayatou

Le malgache Ahmad Ahmad a été élu le 16 Mars, 2017 président de la Confédération africaine de football (CAF) Tweet

Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad Ahmad, est suspendu pour cinq ans de toute activité en rapport avec le football, par la chambre de jugement de la Commission d’éthique indépendante de la Fédération internationale de football association (Fifa).



La nouvelle est tombée. La chambre de jugement de la Commission d’éthique indépendante de la Fédération internationale de football association (Fifa) a rendu publique, hier, la sanction prononcée contre le président de la Confédération africaine de football (Caf).



‘’La chambre de jugement a conclu que M. Ahmad avait enfreint les articles 15, 20 et 25 du Code d’éthique en vigueur ainsi que l’art. 28 de l’édition 2018 et a prononcé à son encontre une interdiction de toute activité relative au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international, pour une durée de cinq ans’’.



L’ancien président de la Fédération malgache de football devra, en outre, s’acquitter d’une amende s’élevant à 200 000 francs suisses (121,6 millions de francs CFA).



Il était reproché à Ahmad Ahmad une mauvaise gestion des affaires de la Caf en tant que président, de 2017 à 2019, sur divers manquements comme l’organisation et le financement d’un pèlerinage à La Mecque (Oumra), ses accointances avec l’entreprise d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités. Ainsi, sur le fondement des enquêtes effectuées par la chambre d’instruction de la Commission d’éthique indépendante de la Fifa, la chambre de jugement du même organe a établi que le président de l’instance dirigeante du football africain ‘’avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d’autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la Caf’’.



Les pratiques du Malgache jugées anormales par la justice ont démarré juste après son accession à la présidence de la Caf, en 2017. La Caf avait annulé une commande d'une valeur de 250 000 dollars (139,5 millions de francs CFA) avec la société de vêtements de sport Puma pour prendre une commande alternative avec Tactical Steel pour 1 million de dollars (558 millions de francs CFA). L’offre Puma comprenait une réduction de 60 %. En 2019, la Fédération internationale de football a été alertée par l’ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, Amr Fahmy. L’Egyptien avait écrit à la Fifa en accusant le Malgache de détournements de fonds, de harcèlement sexuel et de corruption, ce qui aurait débouché sur l’ouverture d’une enquête au Comité d’éthique de l’instance mondiale du football. Cet épisode avait conduit au limogeage de Fahmy en avril 2019 pour ‘’faute professionnelle’’.



Au mois de juin de la même année, Ahmad Ahmad a été interpellé dans un hôtel à Paris, où il séjournait dans le cadre d’un Congrès de la Fifa, pour être entendu par les services français chargés de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Il a été relâché après quelques heures d’audition.



Par la suite, la Caf a été placée sous tutelle de la Fifa qui a dépêché une mission d’audit de six mois, dirigée par sa secrétaire générale Fatma Samoura, afin d’évaluer la situation actuelle au sein de la confédération et de contribuer à l’accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours.



La course à quatre ouverte



Ahmad Ahmad, qui avait déclaré sa candidature à sa propre succession, voit ses chances de briguer un second mandat à la tête de la Caf presque annihilées. Les décisions de la chambre de jugement de la Commission d’éthique indépendante étant définitives, Ahmad ne dispose que d’un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (Tas), selon les termes de l’article 82 du Code d’éthique de la Fifa. Il dispose d’un délai de 21 jours suivant la réception de la décision, comme prévu par l’article 58 des Statuts de la Fifa.



Au cas où le président sortant de la Confédération internationale de football ne pourrait pas se représenter, sa succession se jouera entre les quatre candidats restants. Il s’agit de Jacques Anouma, ancien Président de la Fédération ivoirienne de football, et Ahmed Yahya, Président de la Fédération mauritanienne de football, du Sud-Africain Patrice Motsepe, Président du Mamelodi Sundowns, club sud-africain, et du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Celui-ci se présente comme la seule alternative au cas où Ahmad serait disqualifié.



‘’Après échange et concertation avec les membres du Comité exécutif, avec Ahmad lui-même, il s’est avéré, dans l’esprit de beaucoup d’acteurs et du président Ahmad, que je suis celui qui remplit les conditions pour pouvoir aller à ces élections, les gagner, mais surtout pouvoir répondre aux attentes’’, avait-il déclaré lors de sa rencontre avec la presse pour officialiser sa candidature.



A la suite de la décision de suspension d’Ahmad Ahmad par la Fifa, la Confédération africaine de football a sorti un communiqué pour prendre acte de ce jugement.



Par conséquent, indique la note, ‘’l’intérim actuel de M. Constant Selemani Omari comme président de la Caf, est, de fait, prolongé’’. Le Congolais a été porté à l’intérim de la présidence de la Caf, il y a dix jours, lorsque le président actuel a été déclaré positif à la Covid-19, en vertu des dispositions de l’article 24 paragraphe 8 des statuts de ladite confédération.



LOUIS GEORGES DIATTA