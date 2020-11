Lancement des travaux de la cité financière de Sandiara - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lancement des travaux de la cité financière de Sandiara Publié le mercredi 25 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Serigne Guèye, Le maire de Sandiara

Tweet

Sandiara – Les travaux de construction de la Cité financière de Sandiara ont été lancés ce mardi par le maire de cette commune du département de Mbour, Serigne Guèye, a constaté l’APS.



‘’Nous avons voulu, dans la même lancée du Plan Sandiara émergent, la Zone économique et industrielle de la commune, mettre en place une cité des finances qui est un instrument fondamental, qui a une vocation départementale, régionale voire nationale’’, a-t-il déclaré en marge de la cérémonie.



L’objectif, a précisé le maire de Sandiara, est de rapprocher les industries implantées dans la commune des établissements financiers.



Le but est de ‘’favoriser’’ un écosystème où l’entrepreneur qui a besoin d’un ou dix milliards de francs CFA pour construire dans la zone une usine, puisse, sur place, trouver une banque, des sociétés d’assurance capables de lever ces fonds immédiatement’’.



Cette cité, dans un court terme, disposera d’une tour de dix étages pour 15.000 m2 de bureaux, des salles de conférence, des salles de presse, des restaurants, des hôtels, des supermarchés et des parkings, a déclaré Serigne Guèye Diop.



Pour la deuxième phase devant être déroulée les cinq prochaines années, il est prévu deux autres tours de dix étages, lesquelles permettront d’abriter des sièges de sociétés de dimension mondiale.



Il a révélé Sandiara a déjà accrédité quatre universités qui comptent s’y implanter, notamment celles de Dakar qui va s’installer dans le village de Mbourokh, à côté de l’agropole, pour la recherche industrielle, la nouvelle école nationale des Douanes sur une vingtaine d’hectares, pour 14 milliards d’investissements.



L’école 13 37 du Maroc, spécialisée dans le codage informatique et l’école supérieure de commerce (SUPDECO), avec un campus social et académique sur 20 ha sont les deux autres écoles accréditées.



ADE/ASG/AKS