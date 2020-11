BRVM : le Directeur général reconduit au poste de président du Comité exécutif de l`association des Bourses Africaines pour deux ans - adakar.com

BRVM : le Directeur général reconduit au poste de président du Comité exécutif de l`association des Bourses Africaines pour deux ans

Le Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, a été reconduit à l’unanimité, Président du Comité Exécutif de l’ASEA (the African Securities Exchanges Association), l’Association des Bourses des valeurs africaines à l’issue de son Assemblée Générale tenue virtuellement ce mardi 24 novembre 2020. Il aura comme Vice-président Monsieur Thapelo TSHEOLE, CEO de la Bourse du Botswana.



Le Comité Exécutif de l’Association est constitué des Bourses de Johannesburg (JSE), de l’Egypte (EGX), du Ghana (GSE), du Kenya (NSE), du Rwanda (RSE), du Botswana (BSE), de la Tanzanie (DSE), de l’Afrique centrale (BVMAC) et la BRVM. Les Bourses africaines ont une capitalisation de 1535 milliards de dollars représentant 65% du PIB du continent au 31 décembre 2019.



Prenant la parole après son élection, il a dit toute sa gratitude à ses pairs pour la confiance placée en lui et réaffirmé son engagement à travailler avec leur appui au rayonnement et au développement des marchés financiers africains. Il a également indiqué sa volonté d’ouvrir des chantiers majeurs au cours de son mandat.



En effet, lors de cette mandature Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, aura la responsabilité de piloter les grands chantiers en cours notamment la mise en œuvre du projet d’intégration des bourses des valeurs africaines (African Exchanges Linkage Project – AELP), la stratégie de relance post COVID-19, la conduite des discussions de haut niveau des bourses africaines avec la Commission de l’Union Africaine et les organisations régionales africaines, le plaidoyer pour la profondeur et la liquidité sur les marchés africains à travers notamment les privatisations et la sortie des fonds de Private Equity et enfin le renforcement des capacités des acteurs de l’écosystème boursier africain.



Après ses études doctorales en finance sanctionnées par un PhD obtenu en 1995 à l’Université Laval au Canada, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE a une longue carrière de plus de 20 ans sur les marchés de capitaux successivement en tant que Directeur Général de la Société de Gestion et d’Intermédiation du Togo (SGI-Togo), Président d’une Société d’Asset Management, Secrétaire Général de l’Autorité de Régulation du Marché Financier Régional de l’UEMOA (CREPMF) et Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) depuis 2012.



Cyprien K.