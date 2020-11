DUEL. Rennes - Chelsea. Face à Édouard Mendy, Alfred Gomis va devoir relever le gant - adakar.com

DUEL. Rennes - Chelsea. Face à Édouard Mendy, Alfred Gomis va devoir relever le gant Publié le mardi 24 novembre 2020 | Ouest-France.fr

Alfred Gomis, portier de l`équipe nationale du Sénégal

Après les retrouvailles du match aller, Alfred Gomis et Édouard Mendy, les deux gardiens internationaux du Sénégal vont se retrouver une nouvelle fois face à face en Ligue des champions.



Peu en réussite lors de ses dernières sorties avec le Stade Rennais, Alfred Gomis contraste avec son homologue sénégalais, Édouard Mendy, qui réalise un début de saison canon avec Chelsea. Ce dernier compte déjà sept matches sans prendre un but, en dix rencontres disputées, quand Gomis en dénombre zéro sur les sept matches qu’il a joués. La statistique en dit long.



« Je ne trouve pas Gomis en baisse de régime… »



Néanmoins, pour Laurent Weber, son coach spécifique pendant une saison à Dijon, c’est « compliqué pour l’équipe entière, pas que pour Alfred (Gomis). Je ne le trouve pas en baisse de régime. C’est un garçon qui sait ce qu’il veut, il sait où il veut aller. C’est un leader, il communique beaucoup sur le terrain, il est présent dans sa gestion corporelle. C’est un gardien complet. »

Pourtant, depuis ses débuts à Rennes, Gomis peine à convaincre : manque de réactivité contre Krasnodar, sortie hasardeuse contre Angers, mauvaise relance contre Paris. « À l’entraînement, quand on travaille au pied, je ne vois pas de lacunes. En match, c’est peut-être dû à la concentration. Il faudrait qu’il prenne moins de risques », expliquait Tony Sylva, l’entraîneur des gardiens du Sénégal, dans L’Équipe.