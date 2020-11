Rencontre Mansour Faye-acteurs du transport : la rencontre se termine sur une note macabre - adakar.com

Rencontre Mansour Faye-acteurs du transport : la rencontre se termine sur une note macabre
Publié le mardi 24 novembre 2020





La famille du transport est en deuil. Alors que le week-end était parti pour marquer les retrouvailles avec leur tout nouveau ministre de tutelle, il a viré au drame, avec le décès inattendu du secrétaire général adjoint du Synagtrens, Abdoul Aziz Thiam. L’adjoint de Modou Ndiaye, souligne le communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, a eu un malaise à la fin de la rencontre et a rendu l’âme avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, après le déjeuner offert aux participants.



‘’Le ministre Mansour Faye et l’ensemble de ses collaborateurs s’inclinent devant la mémoire du disparu et présentent leurs sincères condoléances à l’ensemble des acteurs du transport routier’’.



Avant cet événement malheureux, les acteurs du transport du Sénégal ont profité de cette première rencontre avec leur ministère de tutelle, à la salle Ceiba de la Sphère ministérielle 2 de Diamniadio, pour lui exposer les problèmes du secteur. Ils dénoncent ainsi ’’les tracasseries routières, le renouvellement du parc automobile et la désunion des organisations des acteurs du sous-secteur. Les échanges, qui ont duré quatre heures, se sont déroulés dans un climat apaisé, de confiance mutuelle et d’espoir en l’avenir des transports routiers’’, note le document.



Face aux acteurs, le ministre Mansour Faye est revenu sur l’importance que le président de la République Macky Sall accorde aux réformes initiées dans le sous-secteur des transports pour améliorer les services des transports routiers. Les participants étaient essentiellement constitués par les acteurs du transport du Sénégal, à savoir les concessionnaires de véhicules, les transporteurs, les responsables de sociétés privées, exploitants des auto-écoles, responsables des gares routières, chauffeurs, syndicalistes, associations des usagers de la route et associations de lutte contre l’insécurité routière.