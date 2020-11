Au Sénégal, les recherches se poursuivent pour comprendre l’origine de la maladie des pêcheurs - adakar.com

Au Sénégal, les recherches se poursuivent pour comprendre l'origine de la maladie des pêcheurs Publié le mardi 24 novembre 2020 | RFI

Les pêcheurs débarquent le poisson

Au Sénégal, des premières analyses ont été effectuées pour comprendre cette « mystérieuse maladie dermatologique » qui a touché plus de 600 pêcheurs, recouverts de pustules au niveau des mains, du visage et des parties génitales. Si « la présence quasi-permanente de l’acide phtalique, du soufre, de l’acide benzène et de l’acide hexadécanoïque » est confirmée, ces produits ne peuvent expliquer la prolifération de ces boutons chez les pêcheurs.