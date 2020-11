Condamne à 6 mois pour un trou de 19 millions de francs cfa : le gestionnaire de la station Elton s’était réfugié en Russie - adakar.com

Publié le lundi 23 novembre 2020 | Enquête

Après avoir fait disparaître, de façon douteuse, 19 millions de francs CFA, du coffre de la station Elton qu’il gérait, Gana Mbengue est allé se terrer en Russie. Après trois ans de galère là-bas, il est rentré et a été cueilli à l’AIBD.



L’ancien gestionnaire de la station Elton Mbao, Gana Mbengue, a été appelé au parloir du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier. Il lui est reproché le chef d’abus de confiance. Le montant du préjudice s’élève à 19 millions de F CFA. Les faits se sont déroulés courant 2017. Lors d’un contrôle annuel des comptes de la station, un gap de 19 millions de francs CFA a été relevé. Le gérant de la caisse, en l’occurrence le sieur Gana Mbengue, avait pris la poudre d’escampette.



L’homme, âgé aujourd’hui de 44 ans, s’était terré en Russie. Ainsi, une plainte a été déposée au niveau de la Section de recherches, qui a émis une opposition de sortie et d’entrée sur le territoire sénégalais. Après trois ans de cavale, Gana Mbengue, marié à deux épouses et père de famille, a décidé de retourner au bercail. Il a été cueilli à l'aéroport international Blaise Diagne.



Face aux juges, le prévenu a reconnu les faits sans détour. Sur leur déroulement, il explique qu’il gérait le carburant et le personnel. A ce titre, dit-il, il recevait des sommes d’argent qu’il devait verser dans le compte d’Elton. Mais, raconte-il : ‘’En avril 2017, un gars est venu dans mon bureau. Dès qu’il m’a serré la main et qu’on a sympathisé, j’ai perdu la raison. C’est quand il est parti que j’ai remarqué que l’argent n’était plus dans le coffre.’’



Selon lui, ce montant concerne le versement de trois jours. ‘’J’étais en panique, car à Elton, des gens ont été condamnés pour des sommes inférieures au montant que j’ai perdu. Ainsi, j’ai créé des crédits fictifs pour combler le gap’’, narre-t-il.



D’après lui, c'est au mois de décembre qu’il s’en est ouvert à un de ses amis qui lui a conseillé de quitter le pays, pour éviter la prison. En partant, il a encore puisé trois millions dans le coffre. ‘’Je suis resté trois ans à l’étranger. Mais je ne parvenais pas à joindre les deux bouts, car j’étais mal payé là-bas. Je gagnais, par jour, la somme de 8 000 mille francs. Avec cet argent, je ne pouvais pas rembourser mes dettes’’, poursuit-il.



Sur les raisons de son retour au Sénégal, il affirme : ‘’Mes épouses et mes enfants me manquaient. Et les conditions dans lesquelles je vivais en Russie devenaient insupportables.’’



Maitre Cheikh Faye, conseil d’Elton, a réclamé la somme de 29 millions pour dédommagement de la société. Selon la robe noire, les faits ne souffrent d’aucune contestation. La représentante du ministère public a, pour sa part, requis un an de prison ferme à son encontre.



De leur côté, les conseils de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale.



Au-delà des six mois qui lui sont infligés, Gana Mbengue est contraint d’allouer la somme de 19 millions de francs CFA à la société Elton.



AMINATA DIALLO