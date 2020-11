VSD des Lions : Mendy toujours infranchissable, Sadio et les Reds déroulent, Strasbourg en danger malgré Habib Diallo… - adakar.com

VSD des Lions : Mendy toujours infranchissable, Sadio et les Reds déroulent, Strasbourg en danger malgré Habib Diallo… Publié le lundi 23 novembre 2020

Edouard Mendy, footballeur international sénégalais, Gardien de but à Chelsea Football Club

Les Lions du Sénégal retrouvaient leurs clubs respectifs après la qualification pour la prochaine CAN 2022 acquise en terre guinéenne. Pour ce weekend, ils ont connu des fortunes diverses.





Angleterre



Mendy continue d’affoler les compteurs avec Chelsea. Le gardien sénégalais a réalisé son 7e clean sheet en 9 rencontres lors de la victoire (0-2) de Chelsea à Newcastle. Son club est troisième. Sadio Mane et Liverpool ont fait tomber le leader Leicester (3-0). Liverpool revient à hauteur du nouveau leader Tottenham avec une moins bonne différence de buts.



Crystal Palace et Kouyaté se déplacent demain à Burnley pour clôturer la 9e journée de Premier League.



France



En France, les buteurs sénégalais sont restés muets à l’exception de Habib Diallo auteur de l’égalisation (2-2) de Strasbourg contre Montpellier. Malgré ce troisième but de la saison, le Sénégalais n’a pas pu éviter le revers (4-3) des siens. Strasbourg est premier relégable. Sans Gana Gueye, le PSG s’est écroulé (3-2) à Monaco.



Mbaye Niang qui a rejoué avec Rennes ce vendredi n’a pas empêché la défaite du club breton face à Bordeaux de Sabaly (0-1).



Italy



Koulibaly et Naples ont sombré à domicile contre le Milan Ac (1-3). Le Sénégalais n’a rien pu faire face au génie de Ibrahimovic auteur d’un doublé. Naples (6e) est relégué à 6 points du leader milanais. Sans Keita Baldé (Blessé), Sampdoria a perdu à domicile (1-2) face à Bologne. La Samp est 10 e au classement avec 10 points.



Espagne



Eibar et Kouly Diop ont concédé le nul (0-0) face à Getafe. Ils restent à la 10e place au classement.



En Turquie



Gotepze peut dire merci à Chérif Ndiaye auteur d’un doublé lors de la victoire (3-1) de son club face à Ankaragucu de Diousse.



Fenerbahce a écrasé (1-5) Genclerbirligi FC. Papis Cissé qui a débuté la rencontre n’a pas marqué.



Babacar Khouma et Alanyaspor continuent leur marche en avant. Ils ont battu (0-2) Antalyaspor. Ils restent leaders de la Süper Lig.