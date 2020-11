Vladimir Poutine considère Donald Trump comme le «président par intérim» des Etas-Unis - adakar.com

Vladimir Poutine, président de la Russie

Le président de la Russie Vladimir Poutine a déclaré dimanche qu’il préférait attendre les résultats officiels de l’élection présidentielle aux États-Unis, avant de féliciter le vainqueur, rapporte Prensa latina.

Poutine juge nécessaire d’attendre la clarification de tous les détails juridiques. « C’est une décision formelle dont l’absence ne saurait aggraver davantage la détérioration des relations entre Washington et Moscou », a-t-il déclaré. « On voit tout le monde avec respect: le président par intérim Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle, John Biden, c’est pourquoi je ne vois aucun problème ici », a déclaré Poutine, dans un reportage diffusé sur la chaîne Rossiya 1.