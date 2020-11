Santé :Abdoulaye Diouf Sarr Rassure Les Population Sur La Maladie Mystérieuse - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Santé :Abdoulaye Diouf Sarr Rassure Les Population Sur La Maladie Mystérieuse Publié le dimanche 22 novembre 2020 | letemoin.sn

© aDakar.com par DF

Abdoulaye Diouf Sarr rencontre des acteurs du tourisme au Sénégal

Dakar, le 12 Août 2014- Le ministre du tourisme et des transports aériens a tenu rencontre avec les membres de la Fédération des organisations patronales de l’industrie touristique au Sénégal (FOPITS). Abdoulaye Diouf Sarr s`est dit conscient des "nombreux défis" à relever dans le secteur touristique qui est, selon lui, "le socle du développement économique et social du pays". Photo: Abdoulaye Diouf Sarr, ministre du tourisme et des transports aériens Tweet

Il n’y a pas élément scientifique qui peut permettre d’indexer les poissons. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer les malades et les populations sur cette maladie mystérieuse qui sévit chez les pêcheurs. C etait lors de sa visite au Centre de Santé de Mbao où sont admis des pêcheurs ayant développé des cas de dermatoses dont l’origine reste encore inconnue.



« Il n’y a pas à ce niveau-là, jusqu’au moment où nous vous parlons, une situation qui mérite à ce qu’on alerte à ce niveau-là. Donc, vous pouvez être rassurés à ce niveau-là. Nous avons aujourd’hui donc, la confirmation que la cause n’est pas virale et d’autres pistes sont explorées notamment la piste toxique et la piste des algues. Nous attendons quand-même, la confirmation du Laboratoire qui va peut-être nous parvenir aujourd’hui, certainement’’ » a tenu à rassurer le ministre.