Communique de l'APD et de la coalition ADIANA du Ministre Thierno LO: (Le temps du rassemblement ) Publié le samedi 21 novembre 2020





Le Secretariat Exècutif National (S.E.N) de l’APD et de la coalition ADIANA s'est rèuni ce vendredi 20 novembre 2020 pour se prononcer sur l’actualité nationale et internationale.

Le Secretariat Exécutif National (S.E.N) de l’APD et de la coalition ADIANA félicite le Président Macky SALL , sorti largement en tête de la dernière presidentielle avec 58.25 % des voix, et qui a malgré tout tenu à instaurer un dialogue national ayant abouti sur un large consensus pour se retrouver autour de l’éssentiel.Dans cette même veine nous félicitons le Président Idrissa seck qui a su dépasser les clivages politiques face aux urgences de l’heure et répondre à l'appel de la patrie. En effet, face aux défis qui nous interpellent à savoir : la relance économique,l'environnement,la santé,l’éducation,le pétrole etc... Le Sénégal doit primer sur tout, et en celà le Président Idrissa seck peut beaucoup apporter au Président Macky SALL au vu de son parcours et de son coéfficient personnel.

Le Monde est frappé par des faits inédits,des circonstances historiques avec un Président americain qui ne facilitait pas les relations internationales et le respect des traités et conventions,s’y ajoute la pandémie de la covid 19 qui a mis à terre les plus grandes économies mondiales, c'est ainsi que l’attitude du Président Idrissa seck est rèpublicaine et devrait inspirer tout un chacun.Le Sénégal vient de ce fait de donner une excellente leçon à la sous région et à la face du monde, il est salutaire voire élégant de voir un Président et le candidat classé second avec (20,51%) à la derniére présidentielle s’unir pour la gestion du pays au moment où les tensions politiques sont vives dans la sous région. On est dans un monde de gestion des intérets particuliers d'Etats, ce qui nécéssite une utilisation de toutes nos ressources humaines de qualité.

Dans son appel aux forces vives de la nation,le Président Thierno LO avait defendu la nécessité de dialoguer et de dépasser les divergences politiques,les positions partisanes, pour une meilleure prise en charge des problèmes du pays, ce qui nécéssite une approche holistique. A cet effet,pourquoi pas une alliance de toutes les forces vives pour faire face aux defis qui nous interpellent tous . Dans cette optique ,les compétences sénégalaises qui se "vendent" ailleurs pourront revenir au bercail et apporter leur pierre à l'édifice. Répondre à cet appel ne signifie pas la fin d'une opposition car le consensus n'est pas forcé et au moment des élections, chacun pourra faire son choix en toute liberté. Il nous faudra étre sourd aux cris de ceux qui n'ont pas le magnétisme pour comprendre les contraintes de ce nouveau monde. Reconnaissons leurs droits de ne pas répondre,accomplissons notre devoir.

Le Secretariat Exécutif National (S.E.N) de l'APD et de la coalition appelle les senegalais à s'insurger contre tous ceux qui œuvrent dans le sens de rompre cette dynamique d'union nationale,car le Sénègal nous appartient tous et l'heure est à l'unité des cœurs et des compétences afin de se relever de ces moments où la roue de l'histoire tourne à une vitesse vertigineuse, pour un Senegal émergent.





Fait à Dakar,

Le 20 novembre 2020

Le secretariat Executif de l'APD et de la coalition ADIANA