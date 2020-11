KAOLACK : la coopédesi veut acheter 1000 tonnes d’arachide, selon sa présidente - adakar.com

KAOLACK : la coopédesi veut acheter 1000 tonnes d'arachide, selon sa présidente
Publié le samedi 21 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

La Coopérative pour le développement local de Sibassor (Coopédesi) compte augmenter ses approvisionnements en achetant 1000 tonnes d’arachide soit le double de ce qu’elle avait acheté l’année dernière, a affirmé sa présidente Fatou Bintou Mbengue.



’’Cette année, nous comptons acheter le double de ce que nous avions acheté l’année dernière qui était de 500 tonnes’’, a dit Mme Mbengue interrogée par l’APS au cours d’une visite dans les champs sur les objectifs d’achat de sa coopérative pour la prochaine campagne de commercialisation.



Pour cela elle en appelle à l’Etat pour la sécurisation de la production qui, avec la libéralisation du marché, risque de les exposer et de les mettre à la merci des exportateurs prêts à y mettre le prix pour s’approvisionner.



’’Il faut que l’Etat nous accompagne au moins trois mois pour que nous puissions nous approvisionner et remplir notre contrat auprès de la Société nationale des oléagineux du Sénégal (Sonacos)’’, a dit la présidente de la Coopédesi.



Elle estime que le prix au producteur fixé à 250 francs Cfa est un acquis d’une lutte longue menée par les acteurs et espère que plus tard ce prix sera revalorisé pour atteindre 300 francs CFa.



’’Une augmentation de 40 francs sur le kilogramme d’arachide est une bonne chose et me satisfait. On était à 180 et longtemps à 210 francs’’, a dit Mme Mbengue.



Pour, elle la production de cette année va atteindre des records ’’malgré les inondations qui ont un peu compliqué les choses’’.



La Coopédési a emblavé 1000 ha d’arachide, plus de 3 ha de mil grande culture, 5 ha de mil bio, etc.



