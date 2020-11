les lionceaux contraints au nul - adakar.com

les lionceaux contraints au nul Publié le samedi 21 novembre 2020

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans a raté son entrée en matière ce vendredi en faisant match nul 1-1 contre celle de la Sierra Leone en ouverture du tournoi de qualification à la phase finale de la CAN de la catégorie.



Les Lionceaux qui ont pourtant dominé la partie ont été menés au score sur un contre rondement mené par l’attaque adverse et conclu par Abu Musa à la 54-ème minute.







Le Sénégal a réussi à égaliser à la 77-ème minute par son attaquant Samba Diallo.





Malgré un dernier quart d’heure à leur avantage, l’équipe nationale U20 n’a rien pu faire et devra batailler ferme lundi contre la Gambie pour décrocher sa qualification en demi-finale.





