Installation d'un escadron de surveillance et d'intervention: La gendarmerie sécurise le Pôle urbain de Diamniadio
Publié le vendredi 20 novembre 2020

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité périurbaine et rurale, le ministre des Forces armées a inauguré, hier, l’Escadron de surveillance et d’intervention (Esi) de Diamniadio.



Pour lutter contre la criminalité périurbaine et rurale, la gendarmerie vient d’implanter un cantonnement à Diamniadio. Un projet du haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de division Jean-Baptiste Tine. L’objectif est de contribuer au renforcement du maillage sécuritaire du territoire national et à la lutte contre l’émergence de nouvelles formes de criminalité, dans le but d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le ministre des Forces armées, qui a présidé, hier, l’inauguration du quartier Colonel Foulah Baldé de l’Escadron de surveillance et d’intervention (Esi) de Diamniadio, de dire que les unités d’intervention mobiles que sont les escadrons de surveillance et d’intervention (Esi) sont configurées pour mener à la fois deux types de missions : la lutte contre la criminalité périurbaine et rurale et des missions de défense opérationnelle du territoire, en cas de besoin.



‘’L’implantation de l’Esi dans la zone carrefour de Diamniadio confirme la posture pérenne de la gendarmerie pour apporter une riposte appropriée à la délinquance qui menace le développement de l’activité socio-économique et la tranquillité des populations. L’attractivité de la commune de Diamniadio est réelle. Elle polarise un pôle urbain, deux sphères ministérielles, un centre de conférence internationale de grande envergure, des sites industriels et plusieurs grands projets’’, liste le ministre. Avant d’ajouter que la prise en compte des préoccupations sécuritaires, dans une dynamique de coproduction de sécurité, doit être l’objet d’une concertation permanente, associant les autorités administratives, les élus locaux et les associations de la commune, pour mieux identifier leurs besoins dans le cadre d’une sécurité inclusive.



La création de cet Esi, apprend-on, répond à la volonté du président de la République de garantir l’attractivité du hub économique et industriel que constitue le Pôle urbain de Diamniadio, en générant les conditions sécuritaires nécessaires au bon déroulement des activités économiques, créatrices de richesses et d’emplois.



A noter que le général Tine ne compte pas s’arrêter-là. Diamniadio n’est que le premier jalon de son ambitieux programme de modernisation des infrastructures de services et d’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Bientôt vont suivre les Esi de Tambacounda, Kounkané, Richard Toll, Saraya et Kaolack.



A propos du parrain



Le ministre s’est aussi longuement exprimé sur le parrain Foulah Baldé. Il parle d’un grand officier aux qualités exemplaires, qui fait partie des illustres chefs militaires ayant conduit les premiers pas des forces de défense et de sécurité. Selon Me Kaba, la carrière du parrain est le reflet de cette période exaltante dont il a été un témoin et un acteur de premier ordre.



Né en 1930 à Kaguako, dans le département de Kolda, il a commencé son service militaire dans l’armée française, à l’instar des autres grands pionniers qui ont porté nos forces armées sur les fonts baptismaux, comme engagé volontaire du 7e Régiment des Tirailleurs sénégalais en 1953.



‘’Le commandement vous fait l’honneur aujourd’hui de vous choisir un parrain aux qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Les résultats louables obtenus par la gendarmerie sont le fruit de votre engagement, votre abnégation et votre sens élevé du devoir. Je vous engage à persévérer dans cette voie et à prendre soin de cette infrastructure qui a nécessité des investissements importants de la nation’’, a conclu le ministre des Forces armées.



Le colonel Foulah Baldé a quitté ce monde le 19 octobre 2001.