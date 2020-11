Remaniement au PDS: Wade s’ancre dans le changement - adakar.com

Depuis quelques mois, de nouveaux responsables sont nommés à divers postes, dans les instances du Parti démocratique sénégalais (PDS). Une volonté de faire le ménage avec tous les remous notés dans ce parti ? Non, dit officiellement le PDS. C’est plutôt dans le cadre de la relance de ses activités.



Ainsi, sont coptés, hier, de nouveaux secrétaires généraux adjoints. Il s’agit de Ndiaga Niang, Secrétaire général national adjoint chargé des relations avec les organisations politiques, de Mamadou Lamine Thiam, Secrétaire général national adjoint des élus locaux, de docteur Cheikh Dieng, Secrétaire général national adjoint chargé des élections, d’Abdoulaye Diop, Secrétaire général national adjoint chargé de la restructuration des banlieues et de la lutte contre les calamités naturelles, de Mayoro Faye, Secrétaire général national adjoint chargé de la communication, de la presse et de la veille médiatique, et de Lamine Ba, Secrétaire général national adjoint chargé des cadres. Par ailleurs, le secrétaire général national du PDS se réjouit de la détermination, de l’engagement et de l’enthousiasme des militants, des membres des mouvements de soutien à Karim Wade et des sympathisants, depuis l’annonce de la reprise des activités du parti.



Maitre Abdoulaye Wade salue également la forte mobilisation, à l’occasion du lancement des opérations de placement et de vente des cartes de membre pour le renouvellement des structures. Dans une note, il exhorte toutes les sections et les fédérations, à travers le pays et partout dans la diaspora, à se tenir prêtes pour accueillir et faciliter la mission des superviseurs et des commissaires. ‘’Maitre Abdoulaye Wade appelle au travail de terrain sans relâche pour massifier le parti. Il invite chacun et tous à observer, comme dans le passé, les valeurs de fraternité et de solidarité qui ont toujours sécurisé la longue marche du parti, afin d’inscrire résolument celui-ci dans une dynamique de reconquête du pouvoir’’, insiste le porte-parole du parti Tafsir Thioye.