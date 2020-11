Santé: une maladie “mystérieuse“ non encore identifiée fait son apparition chez des pêcheurs sénégalais - adakar.com

Santé: une maladie "mystérieuse" non encore identifiée fait son apparition chez des pêcheurs sénégalais Publié le vendredi 20 novembre 2020 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Santé: une maladie “mystérieuse“ non encore identifiée fait son apparition chez des pêcheurs sénégalais

Les autorités sanitaires sénégalaises sont sur le qui-vive après la découverte, dans plusieurs localités et quartiers de pêcheurs à Dakar, des sujets, tous pêcheurs, ou issus de familles de pêcheurs, présentant des symptômes similaires. Ces symptômes ont été découverts aussi chez les mêmes concernés ensuite d’autres parties du pays.



La maladie, qualifiée de "mystérieuse", car inconnue jusque-là au Sénégal, présente des signes très visibles. Les sujets atteints manifestent des boutons au visage, au bras, sur les lèvres, sur les parties intimes et ont des yeux larmoyants.



Les premiers cas de malades ont été découverts dans une structure médicale à Thiaroye, dans la proche banlieue de Dakar, le 12 novembre. Plusieurs dizaines de patients, présentant les mêmes symptômes, s’étaient, en effet, rendus au poste de santé pour se faire consulter. C’est ce qui a donné l’alerte aux autorités médicales.



L’essentiel des patients qui ont été reçus ont effectué des séjours en mer dans le cadre de leur activité professionnelle de pêche.



La maladie a aussi fait son apparition dans les localités à l’intérieur du pays où la pêche est l’activité principale. Ainsi Saint-Louis, Joal, Mbour et plusieurs villes sur les côtes ont enregistré des malades avec des symptômes similaires.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a écarté toute relation avec l’épidémie de Covid-19, actuellement en cours dans le pays. Il a aussi écarté toute contagiosité de la maladie. La piste d’une origine toxique n’est cependant pas à exclure. "Nous avons demandé à l’institut Pasteur, mais aussi à nos équipes, le centre anti-poison, de regarder la question en terme d’investigation. Ce que nous pouvons dire aujourd’hui, ce n’est pas du tout lié à la covid-19 parce que les tests covid-19 des malades ont été négatifs. On n’a pas aussi vu la présence de virus. Ce qui fait que, bien sûr, on peut penser à une origine toxique, mais nous ne pouvons pas à cet instant le dire", a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Il s’exprimait, jeudi 19 novembre, en marge de la journée de la pneumonie et de la prématurité.



Pour le moment, l’origine du mal n’a pu être clairement établie. L’Institut Pasteur de Dakar a effectué des prélèvements sur plusieurs malades afin de procéder à des analyses plus poussées. Les résultats globaux sont attendus dans les plus brefs délais.



À la date du jeudi 19 novembre 2020, plus de 300 cas de malades ont été signalés. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que 18 malades ont nécessité une hospitalisation dans des structures médicales.



En attendant d’en savoir davantage, le ministre de la Santé et de l’action sociale évoque certaines certitudes. "Seuls les pêcheurs qui viennent de mer sont touchés. Aucune propagation n’a été notée au niveau des domiciles. De ce fait, on peut dire qu’il n’y a pas soupçon de contamination".



Makhtar C.