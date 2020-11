La Bis inaugure son nouveau siège à dakar - adakar.com

Dakar - La Banque islamique du Sénégal (BIS) a inauguré, ce jeudi, son nouveau siège sur la Route des Almadies, à Dakar, a constaté l’APS.



’’Cette journée est historique parce qu’elle marque un renouveau pour notre institution qui, du haut de ces 38 ans d’existence, a su faire preuve de résilience pour surmonter beaucoup d’épreuves, les unes après les autres’’, a déclaré son directeur général Mouhamadou Madani Kane.



Il par ailleurs a salué ’’l’engagement visionnaire’’ de l’Etat du Sénégal et de la Banque islamique de développement dont la ’’coopération étroite’’ a permis la création de la BIS, dans les années 2000, contribuant au ’’renforcement’’ du cadre juridique et au développement de la finance islamique au Sénégal.



Dans cet esprit, il a magnifié ’’l’excellence’’ des relations que la banque entretient avec l’Etat du Sénégal, qui, selon lui, ’’reste un partenaire privilégié de la BIS’’.



Le président du Conseil d’administration de la Banque islamique du Sénégal (BIS), Cheikh Ahmadou Ndiaye, a, de son côté, souligné que ’’cette journée marque un tournant décisif de la banque et de la finance islamique au Sénégal et en Afrique’’.



’’La BIS contribue au développement socio-économique du Sénégal et participe au rayonnement de la finance Islamique au Sénégal, grâce au dynamisme de son personnel et la confiance des clients’’, a-t-il dit.



