© Présidence par PMD

Le président de la République Macky Sall a décidé de mettre sur pied un nouvel instrument en faveur de la promotion de l'insertion et de l'emploi des jeunes. En Conseil des ministres, mercredi 18 novembre 2020, le chef de l'État a annoncé la création d'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes (CNIEJ).



L'annonce de cet organe qui sera consultatif intervient dans un contexte de recrudescence constatée du phénomène de l'émigration clandestine qui touche principalement la frange jeune.



"Le Chef de l’Etat a (...) informé le conseil de sa décision de créer, auprès du Président de la République, un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes (CNIEJ), organe consultatif stratégique d’impulsion, qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020", a annoncé le communiqué du Conseil des ministres, tenu sous présidence du chef de l'État.



Le président Macky Sall a par ailleurs donné des instructions aux Ministres en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, du Travail et de la Jeunesse de lui soumettre dans les jours à venir un projet relatif à la création du CNIEJ.



Évoquant l'émigration clandestine, Macky Sall a insisté en Conseil des ministres, auprès des ministres concernés et des forces de défense et de sécurité, sur la nécessité impérative et systématique de renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle de l’espace maritime national, et particulièrement du littoral.





Makhtar C.