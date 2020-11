Evolution du coronavirus en Afrique - adakar.com

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution de la Covid-19 sur le continent.





NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS



54

NOMBRE DE CAS RECENSÉS

1.998.259

NOMBRE DE DÉCÈS

48.024

Afrique du Sud : Cas (754.256) – Guérisons (696.820) - Décès (20.432)



La nation arc-en-ciel annonce ce mardi 1987 cas et 118 décès.



Algérie : Cas (69.591) – Guérisons (45.148) – Décès (2186)



Il y a aujourd’hui 1002 tests positifs et 18 décès.



Angola : Cas (13.818) – Guérisons (6582) – Décès (328)



Ce mardi, Luanda rapporte 203 cas et 4 décès.



Bénin : Cas (2884) – Guérisons (2579) – Décès (43)



Dans l’ex-Dahomey, on ne décompte rien.



Botswana : Cas (9103) – Guérisons (6801) - Décès (30)



Dans ce pays de l’Afrique australe, aucun cas n’est rapporté.



Burkina Faso : Cas (2652) – Guérisons (2454) - Décès (68)



Au pays des hommes intègres, il y a onze cas supplémentaires.



Burundi : Cas (631) – Guérisons (549) - Décès (1)



Ce pays recense une infection.



Cabo Verde : Cas (9960) – Guérisons (9438) – Décès (103)



Dans cet archipel, 120 cas sont confirmés ce mardi.



Cameroun : Cas (22.896) – Guérisons (21.510) - Décès (433)



Au pays de Paul Biya, on mentionne 204 cas.



Centrafrique : Cas (4900) – Guérisons (1924) – Décès (63)



En République centrafricaine, il n’y a pas de nouveaux cas.



Comores : Cas (591) – Guérisons (558) – Décès (7)



Les îles Comores confirment douze cas.



Congo : Cas (5515) – Guérisons (3887) – Décès (92)



Ce pays de l’Afrique centrale n’indique pas d’infections.



Côte d’Ivoire : Cas (21.004) - Guérisons (20.675) - Décès (129)



Seize cas de Covid-19 et un décès sont notés ce mardi.



Djibouti : Cas (5656) – Guérisons (5548) - Décès (61)



Aujourd’hui, un cas est constaté.



Egypte : Cas (111.284) - Guérisons (101.288) - Décès (6481)



Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, on déclare 275 cas et 16 décès.



Erythrée : Cas (518) – Guérisons (451) - Décès (0)



Le virus a refait surface dans ce pays.



Eswatini : Cas (6124) – Guérisons (5812) – Décès (119)



L’ex-Swaziland rapporte dix-neuf cas.



Ethiopie : Cas (103.395) – Guérisons (64.293) – Décès (1588)



Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), note 339 cas et 7 morts.



Gabon : Cas (9084) – Guérisons (8957) – Décès (58)



Dans le pays d’Ali Bongo, il n’y a pas de cas aujourd’hui.



Gambie : Cas (3705) – Guérisons (3576) – Décès (122)



Ce pays enclavé remarque trois cas.



Ghana : Cas (50.376) – Guérisons (48.626) - Décès (323)



Accra ne déclare rien ce mardi.



Guinée : Cas (12.654) – Guérisons (11.386) – Décès (75)



Conakry annonce trente contaminations.



Guinée-Bissau : Cas (2419) – Guérisons (2255) – Décès (43)



Ce pays lusophone ne confirme pas d’infections.



Guinée équatoriale : Cas (5104) – Guérisons (4973) – Décès (85)



Malabo n’indique rien ce mardi.



Kenya : Cas (71.729) – Guérisons (47.262) – Décès (1302)



Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué 925 contaminations et 15 décès.



Lesotho : Cas (2052) – Guérisons (1223) – Décès (44)



Dans cet Etat enclavé, onze cas sont répertoriés.



Liberia : Cas (1512) – Guérisons (1318) – Décès (82)



Monrovia ne rapporte rien ce mardi.



Libye : Cas (74.936) – Guérisons (45.371) - Décès (1041)



Tripoli décompte aujourd’hui 612 cas et 16 décès.



Madagascar : Cas (17.310) – Guérisons (16.592) – Décès (250)



Dans la Grande île, aucun cas n’est attesté ce jour.



Malawi : Cas (5971) – Guérisons (5402) - Décès (185)



Ce mardi, aucun cas n’est rapporté.



Mali : Cas (3980) – Guérisons (2972) – Décès (141)



Ce pays ouest-africain recense 32 infections.



Maroc : Cas (301.604) – Guérisons (247.594) - Décès (4932)



Ce mardi, 5415 personnes ont contracté le virus dans le Royaume. Et 82 patients sont morts.



Maurice : Cas (491) – Guérisons (431) - Décès (10)



A l’île Maurice, treize cas ont été détectés ce jour.



Mauritanie : Cas (7994) – Guérisons (7550) – Décès (165)



La République islamique déclare quinze cas.



Mozambique : Cas (14.566) – Guérisons (12.646) - Décès (118)



Maputo constate aujourd’hui 52 cas et 2 décès.



Namibie : Cas (13.566) – Guérisons (13.140) - Décès (140)



Cet Etat dénombre ce mardi onze cas et deux décès.



Niger : Cas (1327) – Guérisons (1150) - Décès (70)



Niamey déclare onze contaminations.



Nigeria : Cas (65.457) – Guérisons (61.337) - Décès (1163)



Ce grand pays de l’Afrique de l’ouest fait part de 152 cas.



Ouganda : Cas (16.563) – Guérisons (8277) – Décès (150)



Kampala constate ce mardi 306 cas.



RD Congo : Cas (11.866) – Guérisons (11.180) – Décès (322)



Kinshasa annonce aujourd’hui 27 cas et 1 décès.



Rwanda : Cas (5507) – Guérisons (5008) – Décès (46)



Le pays de Paul Kagamé déclare seize cas et un décès.



Sao Tomé-et-Principe : Cas (967) – Guérisons (917) - Décès (16)



Ce pays insulaire du Golfe de Guinée recense deux infections.



Sénégal : Cas (15.806) – Guérisons (15.425) - Décès (329)



Ce mardi, le Sénégal a réalisé 551 tests dont 5 sont positifs. Il s’agit d’un cas contact suivi et de quatre cas issus de la transmission communautaire.



Seychelles : Cas (160) – Guérisons (157) – Décès (0)



Ce pays compte maintenant trois cas actifs.



Sierra Leone : Cas (2392) – Guérisons (1823) - Décès (74)



Cette nation anglophone indique ce mardi un cas.



Somalie : Cas (4382) – Guérisons (3384) – Décès (108)



Les autorités sanitaires ont déclaré 81 cas et 1 décès.



Soudan : Cas (15.047) – Guérisons (9609) – Décès (1175)



Khartoum annonce aujourd’hui 319 cas et 56 décès.



Soudan du Sud : Cas (3016) – Guérisons (1290) - Décès (59)



Le dernier Etat africain indépendant indique treize contaminations.



Tanzanie : Cas (509) – Guérisons (183) – Décès (21)



Ce pays n’annonce rien depuis plusieurs mois.



Tchad : Cas (1608) – Guérisons (1450) – Décès (101)



Dans cet Etat dirigé par Idriss Déby, cinq cas sont signalés.



Togo : Cas (2722) – Guérisons (2006) – Décès (62)



Les autorités sanitaires indiquent 29 cas positifs et 1 décès.



Tunisie : Cas (81.723) – Guérisons (56.748) – Décès (2445)



Tunis annonce aujourd’hui 720 cas et 49 décès.



Zambie : Cas (17.243) – Guérisons (16.473) – Décès (353)



Lusaka rapporte 56 contaminations.



Zimbabwe : Cas (8945) – Guérisons (8164) – Décès (260)



Dans ce pays de l’Afrique australe, il y a 48 nouveaux porteurs du virus et 3 décès.



ID/te/APA