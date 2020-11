El Guerguarat : La France salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société El Guerguarat : La France salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu Publié le mercredi 18 novembre 2020 | Agence de Presse Africaine

© AFP par SIA KAMBOU

M. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la défense

Tweet

La France a salué, mardi, l'attachement du Maroc au cessez-le-feu, suite à l’initiative du Royaume visant à rétablir la libre circulation des biens et des personnes dans la zone-tampon d'El Guerguarat.



« La France salue l'attachement du Maroc au cessez-le-feu. Celui-ci doit être préservé, de même que le processus politique doit être relancé dans le cadre des Nations unies », a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay.



La France « suit avec attention les événements de Guerguerate », a souligné la porte-parole du ministère des affaires étrangères, rappelant que son pays « a exprimé publiquement sa préoccupation quant au blocage de ce point de passage et rappelle l'importance de la liberté de circulation des biens et des personnes dans la zone ».



Prenant acte des mesures prises par le Maroc, Paris a fait savoir que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères « reste en contact avec ses homologues dans la région ».



HA/APA