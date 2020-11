Covid-19 : l’Italie appuie le projet « PAREM » au Sénégal - adakar.com

L’Italie va décaisser un montant de 1,5 million d’euros sous forme de don pour la mis en oeuvre du Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19 (Parem) au Sénégal. La convention de financement a été signée mardi 17 novembre à Dakar par le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et Giovanni Umberto De Vito, ambassadeur d’Italie au Sénégal.



« Nous sommes heureux de constater depuis quelque temps que notre pays observe une tendance baissière du nombre de cas de Covid-19. Toutefois, vu que la menace est toujours présente, nous devons rester d’attaque. C’est pourquoi, au-delà des ressources mises en place par le gouvernement, il reste impératif de devoir continuer à mobiliser des financements supplémentaires pour assurer la résilience des populations, en particulier les familles et groupes vulnérables », a déclaré l’argentier sénégalais.



Le PAREM est destiné à soutenir le Plan de relance économique et social à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables. Son objectif global est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi du Plan national de riposte du Sénégal contre la Covid-19, à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables (femmes, handicapés et enfants de la rue).



Le PAREM a comme cibles principales les ménages pauvres et groupes vulnérables (personnes en situation de handicap, ménages du programme national de bourse de sécurité familiale et ménages, et personnes impactées par la Covid-19). Il ambitionne également de toucher les jeunes et les femmes entrepreneurs du secteur informel, soit environ 25.000 ménages inscrits dans le registre national unique (RNU) et très petites entreprises (TPE) du secteur informel (femmes et jeunes) et répartis dans les zones d’intervention.



D’une durée de 12 mois, le projet va intervenir sur 6 régions du Sénégal à savoir Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor et Kolda.