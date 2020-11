Risque d’attentat au Sénégal : L’alerte du Quai d’Orsay qui a installé la panique chez les ressortissants français - adakar.com

Publié le mercredi 18 novembre 2020 | dakaractu.com

Risque d'attentat au Sénégal : L'alerte du Quai d'Orsay qui a installé la panique chez les ressortissants français

© AFP par ISSOUF SANOGO

Des militaires burkinabè lors d`un entraînement pour combattre le terrorisme dans l`est du pays, le 13 avril 2018

Si les autorités sénégalaises n’ont pas encore réagi officiellement, l’alerte du site France Diplomatie que tient le Quai d’Orsay en matière de conseils aux voyageurs est troublante.

En effet, elle a ajouté dans sa rubrique Sénégal, un avis recommandant aux ressortissants français d’être prudents à cause d’un risque d’attentat, révèle Confidentiel La Lettre Quotidienne. Seulement, assure la publication, l’avis est en réalité est un fourre-tout ne faisant pas la différence entre le Sénégal et les autres pays. Ce dernier de renseigner que comme « indiqué dans l’alerte générale, publiée le 29 octobre 2020, le risque d’attentat étant élevé, les Français résidents ou de passage à l’étranger sont appelés à faire preuve de vigilance maximale. Il convient en particulier de se tenir à l’écart de tout rassemblement et d’être prudent à l’occasion des déplacements. Il est également recommandé de se tenir informé de la situation et des risques, en consultant les recommandations des Conseils aux voyageurs ». L’avis d’inviter les Français de passage « à s’enregistrer sur le fil d’Ariane, afin de recevoir les alertes concernant le pays où ils se trouvent ».

Si chez les diplomates français, on avance le principe de précaution élémentaire pour expliquer cet avis, il a eu le don chez les ressortissants français au Sénégal à semer le trouble mais aussi l’incompréhension. Puisque, le Sénégal considéré comme un pays stable, a été mis dans une liste générale sans distinction des menaces réelles.