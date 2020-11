CESE : Idrissa Seck sait désormais quand est-ce qu’il va commencer - adakar.com

News Politique Article Politique CESE : Idrissa Seck sait désormais quand est-ce qu’il va commencer Publié le mercredi 18 novembre 2020 | senenews.com

© Autre presse par DR

Idrissa Seck, histoire de dauphinat ou renoncement à ses ambitions présidentielles?

La date de l’installation officielle de Idrissa Seck, le désormais nouveau Président du Conseil économique, social et environnemental, est enfin connue.



Idrissa Seck sera installé ce Jeudi 19 Novembre au siège de ladite institution. La cérémonie aura lieu en présence de l’ensemble des conseillers et un nombre limité d’invités, informe le service de communication du président de Rewmi.



Pour rappel, Mimi Touré a quitté la présidence de ladite institution le 6 novembre dernier. En l’absence d’Idrissa Seck, elle avait symboliquement transmis les dossiers.



«Nous avons transmis l’ensemble des dossiers, nous avons fait une lettre de transmission, et justement nous espérons que le travail de cette institution importante, pour la République, institution qui doit perdurer, continuera à se faire », avait-elle indiqué.