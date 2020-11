Bonne gouvernance : Le Sénégal présent dans le Top 10 du classement Mo Ibrahim - adakar.com

La Fondation Mo Ibrahim vient de publier son rapport 2020 sur la bonne gouvernance en Afrique. L’indice Mo Ibrahim 2020 révèle qu’en 2019, la moyenne africaine en matière de bonne gouvernance est de 48,8 contre 49 sur 100 en 2018. Il s’agit d’un recul de 0,2 point, une première depuis 2010. En 10 ans, seuls 8 pays africains se sont améliorés dans tous les secteurs de la bonne gouvernance.



Le Sénégal sous Macky SALL fait partie des pays loués par le Rapport Mo Ibrahim. Dans son édition 2020, l’indice de la Fondation Mo Ibrahim, qui a été revu en améliorant et en complétant ses indicateurs, place le Sénégal dans le cercle restreint du TOP 10 Africain.



Le Sénégal conserve jalousement sa position privilégiée dans ce classement en gagnant encore 3 points à l’Indice dans le registre des réformes du PREAC III de l’environnement des affaires et des droits de l’homme.



La très bonne gestion de la pandémie de la Covid 19 et les progrès visibles dans l’équité territoriale, vont d’avantage, améliorer le score du Sénégal en matière de gouvernance dans le cycle en cours.



L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG), réalisé par la fondation du milliardaire anglo-soudanais Mo Ibrahim, est devenu une institution, qui se donne pour mission de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique.



Pour la première fois depuis 2010, on note un recul de la performance continentale dans le domaine.



