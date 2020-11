Nouveau drame en mer: L’explosion d’une pirogue fait 5 morts - adakar.com

Nouveau drame en mer: L'explosion d'une pirogue fait 5 morts Publié le mardi 17 novembre 2020

Une autre explosion d’une pirogue. Un autre drame. De nouvelles arrestations de candidats à la migration irrégulière à Fimla, dans la région de Fatick.



Il faudrait inventer un autre adjectif pour qualifier le drame qui se joue en mer, présentement. Avant-hier nuit à Bassigname, une localité de la commune de Toubacouta dans le Sine-Saloum, une pirogue a explosé en pleine mer. Selon nos informations, sur les 6 personnes qui étaient pris à bord, 5 ont péri. Un seul passager a été retrouvé. Toutefois, nos sources au sein de la marine n'ont pu dire s’il est mort ou sauf. Par contre, elles signalent que l'endroit où a eu lieu le drame est enclavé, ce qui n'a pas facilité les secours.



Ce sont les riverains qui sont arrivés les premiers sur les lieux pour porter secours aux victimes, avant l'arrivée des éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui ont eu toutes les peines du monde pour accéder aux lieux du sinistre. A ce stade de l’enquête, les causes de l'explosion ne sont pas encore déterminées.



En tout cas, d'autres sources croient dur comme fer qu’il s’agit de candidats à l'émigration irrégulière qui devaient rejoindre une grande embarcation en pleine mer, avant de faire cap sur les Iles Canaries en Espagne.



Quinze candidats surpris dans une petite embarcation



Ailleurs, à Djiffer, une localité de la région de Fatick, ce sont une quinzaine de candidats à la migration qui ont été arrêtés, vendredi dernier, par les éléments de la gendarmerie de Fimela, qui couvrent cette zone. Ils se sont mis en action, lorsqu’ils ont reçu une information faisant état de la présence de personnes suspectes, possibles candidats à l’émigration irrégulière, dans la localité.



Leur descente inopinée, vers les coups de 19 h, a été infructueuse. Personne n’était sur les lieux. Quelques heures après, c’est-à-dire aux alentours de 1 h du matin, les gendarmes sont retournés sur les mêmes lieux, après une information d’une source anonyme. Cette fois-ci, ils y ont découvert une petite pirogue qui avait à son bord entre 25 et 30 personnes. De Djiffer, elles devaient toutes rejoindre une grande embarcation qui flottait quelque part en mer, mais qu’ils peinaient à retrouver.



A l’arrivée des hommes en bleu, seules 15 personnes ont été interpellées ; le reste est parvenu à prendre la clef des champs.



Selon nos informations, les suspects ont été acheminés dans les locaux de la brigade, pour les besoins de l’enquête. Devant les hommes de l’adjudant Cheikh Fall, le commandant de cette brigade, ils ont tous reconnu être des candidats à l’émigration irrégulière. Il ressort de leurs différentes auditions que chacun avait donné un montant de 300 000 F CFA pour pouvoir se rendre en Espagne. La plupart d’entre eux sont originaires de Rufisque.



Après identification, ils seront libérés, vu qu’ils ne sont pas coupables devant la loi, mais des victimes. L’enquête suit son cours, histoire de mettre la main sur les autres candidats, mais aussi sur les passeurs et capitaines de pirogue.